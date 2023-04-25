Китайская Livan объявила сроки появления в России кроссовера X3 Pro

На российский рынок выходит новый китайский бренд. Livan – это экспортное название компании Ruilan, созданной Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group. Как сообщает портал «Китайские автомобили», в настоящее время завершается сертификация вседорожника Livan X3 Pro, который построен на базе Geely Vision X3. У российских дилеров китайский новинка появится уже в мае, а позже к ней присоединятся еще две модели, кроссовер и седан.

© Motor.ru / Livan X3 Pro

До конца весны в продажу поступит Livan X3 Pro — недорогой (49,9-67,9 тысячи юаней или 590-800 тысяч рублей) компактный кроссовер с бензиновым мотором Geely объемом 1,5 литра на 113 лошадиных сил. На сегодняшний день это единственная модель марки Livan с ДВС, и именно с нее компания решила начать завоевывать российский рынок.

Motor.ru / Maple S60

Motor.ru / Livan RL9

Еще в декабре Livan X3 Pro сфотографировали в России, и тогда сообщалось, что автомобиль привезли для сертификации. Сейчас этот процесс уже подходит к концу, и скоро модель получит Одобрение типа транспортного средства — документ, разрешающий ее реализацию. Можно предположить, что в России X3 Pro предстоит конкурировать с Сhery Tiggo 4 / Tiggo 4 Pro (от 1,75 и 1,8 миллиона рублей соответственно), и, вероятно, он выступит в том же ценовом сегменте.

Что же касается двух других моделей Livan для России, то их названия пока не обнародованы. Однако как минимум седан вычислить несложно — он у марки всего один, и это электрический Maple S60, созданный на базе Geely Emgrand GL. Он комплектуется 136-сильным электромотором, проезжает на одном заряде батареи 407-415 километров по циклу CLTC и стоит в Китае от 139,8 до 163,8 тысячи юаней (1,65-1,93 миллиона рублей).