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1 час назад

Япония отказалась прекращать поставки подержанных автомобилей в Россию

Motor.ru

Япония и Евросоюз отказались поддержать тотальное эмбарго России.

Япония отказалась прекращать поставки подержанных автомобилей в Россию
Фото: Motor.ruMotor.ru

В рамках нового пакета санкций, который страны «Большой семерки» собираются рассмотреть на саммите в Хиросиме 19 мая 2023 года, предлагают ввести практически полный запрет экспорта товаров в нашу страну. Исключением являются лишь некоторые продукты питания и лекарственные препараты. В случае принятия санкций, Япония перестанет поставлять на российский рынок транспортные средства с пробегом.

Начало саммита в Хиросиме запланировано на 19 мая. Однако накануне участники провели подготовительную встречу, в ходе которой представители Японии и стран Евросоюза назвали полный запрет экспорта в Россию невозможным и невыполнимым.

Страна восходящего солнца экспортирует на российский рынок около 40 процентов всех подержанных автомобилей. Поэтому неудивительно, что азиаты выступают против тотальной блокады. При этом окончательное решение страны G7 примут в следующем месяце.

О том, что Япония может запретить ввоз подержанных автомобилей в Россию, стало известно на прошлой неделе. При этом уже тогда специалисты сообщали, что страна не заинтересовано в тотальном эмбарго.

Автоновости,ЕС,
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