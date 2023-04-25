Эксперты: АвтоВАЗ может поднимать цены на машины сколько угодно

Кстати, весной 2022-го Lada выросли в цене куда заметнее, чем в текущем году. Сначала ценники подняли в среднем на 15% с 1 марта, а затем еще примерно на 8% c 16 марта. Тогда на первом этапе самая доступная Granta подорожала до 685 тысяч рублей, а через пару недель - до 727,9 тысячи рублей. В этом же году базовая версия "Гранты" прибавила всего 14 тысяч рублей - до 692,3 тысячи рублей", - уточнили эксперты.