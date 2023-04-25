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1 час назад

Эксперты: АвтоВАЗ может поднимать цены на машины сколько угодно

Российская Газета

Повышая цены на свои модели, АвтоВАЗ ничем не рискует, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru. Небольшие колебания в пределах нескольких процентов сейчас никак не отразятся на спросе на тольяттинские модели.

Эксперты: АвтоВАЗ может поднимать цены на машины сколько угодно
Фото: Юрий Зубко/РГЮрий Зубко/РГ

"Российский автогигант с таким же успехом мог бы переписывать прайс-листы и на более значительные суммы, поскольку он практически не имеет в своем сегменте сколь-нибудь значимой конкуренции. Однако компания действует осторожно и предпочитает поднимать ценники поэтапно в течение года.

Кстати, весной 2022-го Lada выросли в цене куда заметнее, чем в текущем году. Сначала ценники подняли в среднем на 15% с 1 марта, а затем еще примерно на 8% c 16 марта. Тогда на первом этапе самая доступная Granta подорожала до 685 тысяч рублей, а через пару недель - до 727,9 тысячи рублей. В этом же году базовая версия "Гранты" прибавила всего 14 тысяч рублей - до 692,3 тысячи рублей", - уточнили эксперты.

Автоновости,Lada,Mail.ru Group,Автоваз,
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