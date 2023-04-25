Владельцам Tesla вернули однопедальный способ вождения

Возможность регулировать интенсивность рекуперативного торможения пропал с экранов настроек автомобилей американского производителя, сообщает издание SPEEDME.RU. Рекуперативное торможение дает возможность электрическим и гибридным автомобилям использовать энергию торможения, которая иначе была бы потеряна. Это позволяет владельцам Tesla водить автомобиль одной педалью.

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Стоит напомнить, что раньше компания делала рекуперативное торможение обязательной универсальной опцией без возможности выбора режимов. Однако теперь, благодаря последнему обновлению, эта функция вернулась.