$81.55+0.2890.03+0.57
47 минут назад

Компания Tesla вернула однопедальный способ вождения электромобилем

Моя Москва.онлайн

Возможность регулировать интенсивность рекуперативного торможения пропал с экранов настроек автомобилей американского производителя, сообщает издание SPEEDME.RU. Рекуперативное торможение дает возможность электрическим и гибридным автомобилям использовать энергию торможения, которая иначе была бы потеряна. Это позволяет владельцам Tesla водить автомобиль одной педалью.

Владельцам Tesla вернули однопедальный способ вождения
Фото: ТАССТАСС

Стоит напомнить, что раньше компания делала рекуперативное торможение обязательной универсальной опцией без возможности выбора режимов. Однако теперь, благодаря последнему обновлению, эта функция вернулась.

Уточняется, что опция расположена в разделе «Управление»> «Педали и рулевое управление»> «Рекуперативное торможение». Она имеет два режима, а именно - стандартный и низкий.

Автоновости,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий