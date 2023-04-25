Владельцам Tesla вернули однопедальный способ вождения

Возможность регулировать интенсивность рекуперативного торможения пропал с экранов настроек автомобилей американского производителя, сообщает издание SPEEDME.RU. Рекуперативное торможение дает возможность электрическим и гибридным автомобилям использовать энергию торможения, которая иначе была бы потеряна. Это позволяет владельцам Tesla водить автомобиль одной педалью.
Стоит напомнить, что раньше компания делала рекуперативное торможение обязательной универсальной опцией без возможности выбора режимов. Однако теперь, благодаря последнему обновлению, эта функция вернулась.
Уточняется, что опция расположена в разделе «Управление»> «Педали и рулевое управление»> «Рекуперативное торможение». Она имеет два режима, а именно - стандартный и низкий.