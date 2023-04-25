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Завод «Москвич» представил план по локализации производства до 2025 года

До 2025 года завод «Москвич» планирует запустить в производство электромобиль на собственной платформе, сообщили представители столичного предприятия в Telegram-канале.

Интерьер автомобиля «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Интерьер автомобиля «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года© Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Завод «Москвич» локализовал блок «ЭРА-ГЛОНАСС», технические жидкости и различные аксессуары для автомобилей. Сейчас ведется работа по запуску мелкоузловой сборки по двум направлениям: локализация процессов сварки и окраски, рассказали на заводе.

К 2024 году планируется начало мелкоузловой сборки автомобилей со сваркой и окраской, а также привлечение более широкого пула российских поставщиков автокомпонентов. В 2025 году столичный завод собирается выпускать электромобили на собственной универсальной платформе с использованием основных компонентов, локализованных в России, говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе стало известно, что на заводе «Москвич» запустили главный конвейер, благодаря чему производительность цеха сборки увеличилась более чем в два раза. Теперь автомобили собираются на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров.

Завод «Москвич» планирует в этом году выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 8-10 тыс. с электродвигателем. Сейчас в линейке компании представлены кроссовер «Москвич 3», у которого на прошлой неделе появилась новая комплектация за 2,25 млн рублей, и электрокар «Москвич 3е». Серийное производство автомобилей «Москвич 6» планируется начать в июле-августе 2023 года, рассказывал гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин.

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