Новый дешёвый кроссовер Hyundai получил дизайн в стиле будущего Santa Fe

Паркетнику прочат два бензиновых мотора на выбор, привод же, скорее всего, только передний. Премьеру модель должна справить в ближайшие месяцы.

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В гамме Hyundai уже есть пара маленьких кроссоверов – глобальный Venue и представленный исключительно в Корее Casper. А скоро линейку компактов расширят: к дебюту готовится «пятидверка», получившая имя Exter. Главным рынком для нового паркетника станет Индия, там же наладят производство, при этом местные профильные медиа пишут, что модель также будут поставлять в другие развивающиеся страны. Силуэт Hyundai Exter индийское подразделение показало в середине апреля, а теперь появилась вторая, почти полноценная картинка.

Колеса.ру

Судя по изображению, у свежего кросса окажется довольно брутальный дизайн, причем внешне модель будет перекликаться с Hyundai Santa Fe следующего поколения. Последний SUV пока не представлен, однако мы уже видели тестовый прототип Санты с аналогичными «заквадраченным» носом и головной оптикой с буквами H (у Exter в виде этих литер сделаны ходовые огни). Другие фишки компактного паркетника – защитная вставка на переднем бампере и широкая рельефная радиаторная решетка.

Некоторые индийские СМИ полагают, будто за основу для Exter взяли местный хэтчбек Hyundai Grand i10 Nios. Длина Гранда равна 3815 мм, колесная база – 2450 мм. Ну и для сравнения, габариты упомянутых Venue (в индийской спецификации) и Casper: 3995/2500 и 3595/2400 мм соответственно.

Hyundai Exter прочат два бензиновых мотора – это атмосферная «четверка» 1.2 (83 л.с.) от Grand i10 Nios и «турботройка» 1.0 (Гранд ее лишился после рестайлинга, на дореформенном хэтче выдавала 100 л.с.). Коробки – «механика» или «робот». Привод же наверняка исключительно передний.