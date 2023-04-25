От владельцев электрокаров в России потребовали доплатить утильсбор

Российская таможня и Минпромторг настаивают на повышенном утильсборе для электромобилей.

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Владельцы электрокаров, ввезенных из-за рубежа, начали получать письма с требованием доплатить утильсбор. В пример приводится владелец Tesla Model 3, который оплатил утилизационный сбор в размере 3,4 тысячи рублей как физлицо, но таможня потребовала с него еще почти 30 тысяч рублей. И вот почему.

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На сегодняшний день базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. При этом в отношении легковых автомобилей для импортеров-физлиц действуют пониженные коэффициенты, а именно 0,17 (для новых машин) и 0,26 (для машин старше трех лет). Утилизационный сбор для них составляет 3,4 и 5,2 тысячи рублей соответственно.

Таможенники же считают, что в отношении электромобилей действуют совершенно другие коэффициенты — 1,63 и 6,1, причем как для физлиц, так и для юрлиц. В письме, которое получил владелец Tesla Model 3, говорилось следующее: «данное транспортное средство оснащено асинхронным электрическим двигателем, и к нему применим коэффициент 1,63. Сумма утилизационного сбора за новое транспортное средство с электродвигателем должна составлять 32,6 тысячи рублей».

В постановлении правительства, которое определяет порядок расчета утилизационного сбора, указано, что понижающие коэффициенты для физических лиц применяются в случае, если они ввозят автомобиль для личного пользования «вне зависимости от объема двигателя». Вместе с тем газета приводит разъяснения заместителя министра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, которые были направлены в Федеральную таможенную службу: «понятие "объем двигателя" применяется в отношении транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания».

Учитывая, что у электрокаров ДВС нет, представляется целесообразным рассчитывать утильсбор с применением коэффициентов 1,63 за новую машину и 6,1 за подержанную. Это примерно 30 тысяч и 117 тысяч рублей.