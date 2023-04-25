Первый автомобильный завод в Киргизии запустят летом 2023 года

Первое для Киргизии автосборочное предприятие начнет работу в середине лета 2023 года, сообщает КНИА «Кабар».

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Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники».

На строительство автозавода в Чуйской области уйдет до четырех месяцев. При содействии специалистов из Узбекистана на предприятии начнется производство 19 моделей автомобилей, первой станет седан Chevrolet Cobalt. В роли технологического партнера выступает автокомпания «Узавтосаноат», выпускающая машины марки Chevrolet на заводах UzAuto Motors в Узбекистане.

До конца 2023 года планируется выпустить несколько сотен автомобилей. В течение трех лет после запуска предполагается выпустить 10 тыс. автомобилей, затем производство будет удвоено. Когда предприятие выйдет на полную мощность, с конвейера будут сходить 30 тыс. автомобилей.