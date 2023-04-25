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Brabus построил 900-сильный Mercedes-AMG GLS 63

Ателье Brabus представило очень черный 900-сильный Mercedes-AMG GLS 63.

Brabus построил 900-сильный Mercedes-AMG GLS 63
© Motor.ru

Кроссоверу увеличили объем двигателя, поставили производительные турбокомпрессоры и выпускную магистраль с переключаемым клапаном и патрубками из титана. До первой «сотни» Brabus 900 Superblack разгоняется за 3,6 секунды, на 0,6 секунды быстрее стокового GLS 63. Максимальная скорость — 330 километров в час.

Кроссовер Brabus 900 Superblack адресован тем, кому по каким-то причинам не подходят Brabus 900 и Brabus 800 на базе Mercedes-Maybach GLS 600. В основе кроссовера лежит GLS 63, поэтому он быстрее обычной 900-ки, хотя имеет ту же мощность. Под капотом — «битурбовосьмерка» 4.5 (фактический объем — 4407 см³, но в Brabus любят красивые цифры). Агрегату заменили «внутренности», поставили выпуск со сниженным противодавление, а также новые турбокомпрессоры на шариковых подшипниках.

Motor.ru / Brabus
Motor.ru / Brabus
Motor.ru / Brabus
Motor.ru / Brabus
Motor.ru / Brabus

Результат — 900 лошадиных сил и 1250 Нм крутящего момента (электронный ограничитель установлен на 1050 Нм). И вся эта лавина тяги идет на колеса через девятиступенчатый автомат и полноприводную трансмиссию. За характерный саундтрек в режиме Sport отвечают адаптер перепускного клапана BoostXtra и выпускная магистраль, оснащенная электронноуправляемым клапаном и титановыми концевыми патрубками. До ста вседорожник разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 310 либо 330 километров в час (зависит от колес).

Дух Brabus 900 Superblack подчеркивают полностью черный кузов с углепластиковым декором, 24-дюймовые кованые колеса Monoblock Z Platinum Edition и заниженная на 25 миллиметров подвеска. Интерьер, выполненный в черных тонах, привлекает внимание обивкой зернистой кожей с узором Seashell Diamond в форме морских ракушек, накладками из углеволокна под глянцевым лаком и логотипам Brabus Masterpiece на спинках сидений. Ряд кнопок и переключателей имеют эксклюзивное покрытие Shadow Gray.

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