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14 минут назад

В Минпромторге рассказали о сделке по продаже российского завода Volkswagen

Лера Букина

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил об утверждении основных параметров сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон», передает агентство «Прайм».

В Минпромторге рассказали о сделке по продаже российского завода Volkswagen
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сделка находится на последней стадии. Затем ожидается работа по индустриальным партнерам, с которыми «Авилон» будет организовывать производство, уточнил Мантуров.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что сделка по приобретению дилером «Автодом» российских активов Mercedes-Benz теперь закрыта. «Автодому» перешло право на осуществление гарантийной поддержки машин данного бренда. Сделка включают в себя завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую дочернюю компанию.

До этого агентство писало, что за год российским дилерам удалось наладить поставки в страну свыше 20 моделей машин, которых еще не было в России. Российский рынок автомобилей пополняется, в частности, за счет схемы параллельного импорта, говорят они.

Российская автоторговая компания «Авилон» осуществляет поставки в Россию автомобилей Volkswagen Bora, Tayron и Talagon, Voyah Dreamer, Volvo XC90 и XC60, Mercedes-Benz V-Klasse, Changan UNI-K IDD, Toyota Camry, FAW B70, Jetta VA3 и VS5.

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