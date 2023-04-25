В Минпромторге рассказали о сделке по продаже российского завода Volkswagen

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил об утверждении основных параметров сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон», передает агентство «Прайм».

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По его словам, сделка находится на последней стадии. Затем ожидается работа по индустриальным партнерам, с которыми «Авилон» будет организовывать производство, уточнил Мантуров.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что сделка по приобретению дилером «Автодом» российских активов Mercedes-Benz теперь закрыта. «Автодому» перешло право на осуществление гарантийной поддержки машин данного бренда. Сделка включают в себя завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую дочернюю компанию.

До этого агентство писало, что за год российским дилерам удалось наладить поставки в страну свыше 20 моделей машин, которых еще не было в России. Российский рынок автомобилей пополняется, в частности, за счет схемы параллельного импорта, говорят они.