Chrysler готовит новинку, которая станет преемником «трёхсотого»

Сообщается, что будущий автомобиль уже показали дилерам американского бренда. Модель может позаимствовать часть решений у концепта Dodge Charger Daytona SRT.

Бренд Chrysler входит в состав автогиганта Stellantis, который был образован в начале 2021 года в результате объединения французской группы PSA и итало-американского концерна FCA («старые» названия сторон слияния теперь не используются). Проблема Крайслера очевидна: модельный ряд марки состоит из пары давно «стареющих» автомобилей: речь идёт о большом седане 300 и минивэне Pacifica. Несмотря на это, Стеллантис не торопится обновлять линейку: ранее сообщалось, что в 2023 году новинок точно ждать не стоит.

Как сообщалось ранее, Chrysler наравне с другими брендами будет активно «зеленеть». Ещё в начале 2022 года глава бренда Кристин Фейелл намекнула, что к 2028 году в линейке марки может появиться до трёх электромобилей. Ближайшей новинкой, скорее всего, станет полностью электрический паркетник, созданный на основе концепта Airflow, который был представлен на выставке CES, прошедшей в Лас-Вегасе. Ожидается, что серийный вариант SUV появится ближе к 2025 году.

Колеса.ру / концепт Dodge Charger Daytona SRT

А в 2026-м компания, вероятно, представит ещё одну полностью «зелёную» новинку, которая в результате окажется преемником Chrysler 300 с ДВС. Слухи о том, что такая модель находится в разработке, появляются в СМИ уже не первый год. Теперь MoparInsiders.com со ссылкой на собственные источники, сообщает о том, что компания уже показала прототип будущего электрокара своим дилерам.

Колеса.ру / концепт Dodge Charger Daytona SRT

По словам источников, грядущий преемник Chrysler 300 похож на тот автомобиль, который был показан в рамках презентации Stellantis в 2021 году, а также имеет схожие черты оформления с концептом электрокара Dodge Charger Daytona SRT, который был представлен в ходе автомобильной недели в Монтерее (США). Оба автомобиля можно отнести к фастбекам с длинным передним свесом.

Как отметили дилеры, присутствующие на закрытом показе, представленный прототип оказался примерно тех же габаритов, что и шоу-кар Dodge Charger Daytona SRT (кстати, серийная версия этого электромобиля ожидается в 2024 году). Напомним, бренд Dodge тоже входит в «портфель» Stellantis, очевидно, у новинок этих двух американских марок будет одна платформа, техника и ряд иных заимствований, в том числе и во внешности.

Колеса.ру / салон Dodge Charger Daytona SRT

Chrysler 300 совсем скоро отправят в отставку: ещё в сентябре прошлого года Chrysler объявил, что 2023 год станет последним годом модели на конвейере. Актуальный большой седан выпускается в прощальной версии 300C, которая оснащается 492-сильным мотором HEMI V8 объёмом 6,4 литра (максимальный крутящий момент – 644 Нм). На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такой «четырёхдверке» нужно 4,3 секунды. Максимальная скорость равна 257 км/ч.