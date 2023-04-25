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1 час назад

Вместо Nokian в России будут выпускать шины Ikon Tyres

Российская Газетаиещё 1

Шинная компания, приобретенная "Татнефтью" у финского концерна Nokian Tyres, объявляет о смене наименования и ребрендинге своей продукции. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету". По условиям лицензионного соглашения, компания должна перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres, кроме бренда Nordman.

Вместо Nokian в России будут выпускать шины Ikon Tyres
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Новое имя бренда - Ikon или Ikon Tyres (Айкон Тайерс). Название созвучно с английским словом "icon", которое можно перевести на русский язык как "эталон", "знаковый образ", "образец", "кумир", "икона".

Компания Ikon Tyres начала свою историю в России в 2004 году с объявления о строительстве шинного завода в городе Всеволожск Ленинградской области. Менее чем через год состоялось открытие завода и запуск производства. Завод сразу начал производить флагманские шины, на тот момент Nokian Hakkapeliitta 4.

С 2006 года компания заняла лидерские позиции на рынке в сегментах А+В и в дальнейшем наращивала долю. Рекордная доля рынка за всю историю компании в России была достигнута по результатам 2021 года и составила 16,6% во всех сегментах (продажа шин дистрибьюторам в штуках). Завод во Всеволожске производит летние и зимние шины для легковых автомобилей и внедорожников.

В конце марта 2023 года завершилась сделка по продаже бизнеса новому акционеру. В настоящее время производятся шины средне-ценового сегмента Nordman. Премиальные шины будут выпускаться уже под новым материнским брендом - Ikon Tyres.

Отмечается, что компания Ikon Tyres берет на себя обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии по ранее проданным в Российской Федерации шинам под брендом Nokian Tyres, вне зависимости от страны производства.

Автоновости,Татнефть,
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