Эксперт: на заводе в Подмосковье будут выпускать машины двух китайских брендов

На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье будут выпускать машины двух китайских брендов
Во вторник стало известно, что группа компаний "Автодом" объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Обозреватель автомобильного сайта "Дром" Сергей Цыганов рассказал "Российской газете" о том, что на заводе в Подмосковье будут выпускать машины двух китайских брендов.
"Могу предположить, что на заводе Mercedes под Солнечногорском будут производиться автомобили китайской фирмы Hongqi. Выбор этой марки может показаться неоднозначным. Hongqi - люксовый бренд концерна FAW. По этой причине автомобили Hongqi не будут продаваться в России в том объеме, чтобы окупить затраты на переоборудование целого завода Mercedes.
Нецелесообразно производить такие дорогие машины, как Hongqi, на только что купленном заводе. Сейчас на нем должен отрабатываться полный производственный цикл, чтобы бизнес окупился.
Тем не менее Hongqi - не только люксовая машина. У бренда есть ряд моделей, в том числе седанов и кроссоверов, которые представляют собой перелицованные модели FAW. Люксового, конечного, в них уже ничего нет. Эти машины намного более перспективны для российского рынка.
Версия с производством седанов и кроссоверов FAW под брендом Hongqi имеет один недостаток: автомобили FAW начинает производить АвтоАвтоВАЗ. Неясно, как FAW сможет развести модельные ряды, чтобы они не пересекались. Возможно, что "Автодом" не станет производить ни FAW, ни Hongqi.
Из источников в "Автодоме" мне известно, что завод будет выпускать автомобили двух китайских брендов. Вероятно, этот второй бренд и станет основой бизнеса "Автодома" на заводе Mercedes. Скорее всего, он будет более доступным, не таким элитным, как Hongqi. Он-то и ляжет в основу полного цикла", - отметил эксперт.