Эксперт: на заводе в Подмосковье будут выпускать машины двух китайских брендов

Тем не менее Hongqi - не только люксовая машина. У бренда есть ряд моделей, в том числе седанов и кроссоверов, которые представляют собой перелицованные модели FAW. Люксового, конечного, в них уже ничего нет. Эти машины намного более перспективны для российского рынка.