Корейские комплектующие для машин после введения Сеулом запрета на их экспорт в Россию вырастут в цене примерно на четверть, но вряд ли исчезнут с российского рынка. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее власти Южной Кореи приняли решение о расширении списка товаров, которые нельзя отправлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения. Запрет начинает действовать с 28 апреля. В санкционный список была добавлена 741 позиция. Речь идет, в частности, о промышленном и строительном оборудовании, товарах в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, деталях для автомобилей дороже $50 тыс., проводниках и квантовых компьютерах, деталях для них, а также сапфирах и рубинах.

По словам Яна Хайцеэра, совершенно очевидно, что новые ограничения Сеула скажутся на ценах на автозапчасти к весьма популярным в России корейским автомобилям.

«Запчасти пойдут в Россию какими-то кривыми путями, пока будут такие коридоры. Платить будут тоже не напрямую, соответственно, подорожание произойдет минимум на 15-20%, а может быть и более. Возможно, некоторые оригинальные запчасти, которым нет замены, с ними возникнут затруднения», - пояснил он.

Вице-президент Национального автомобильного союза отметил, что особые проблемы ждут заказы, где запчастям понадобится уникальный код транспортного средства.

«По VIN будет видно, что машины проданы в России. Прекратят ли они полностью поставляться? Пожалуй, нет, пока будут коридоры. Часть запчастей будут заменены запчастями из Китая. Полностью не исчезнет, но будет это, бесспорно, болезненно, потому касается не только запчастей, но и автомобилей», - уверен он.