Компания Elaris представила аналог Volkswagen ID.7

Как сообщает SPEEDME.RU, совсем недавно был презентован Volkswagen ID.7. Вскоре седан появится в продаже и откроется прием заказов. Однако у автомобиля появился новый серьезный конкурент.

© ©elaris.eu

Речь идет об экологически чистом Elaris Jaco от компании Elaris. Это четвертая модель немецкого автопроизводителя. На данный момент появилось лишь несколько фотографий с внешним видом модели. Его черты отдаленно напоминают Tesla Model 3.