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Компания Elaris представила аналог Volkswagen ID.7

Как сообщает SPEEDME.RU, совсем недавно был презентован Volkswagen ID.7. Вскоре седан появится в продаже и откроется прием заказов. Однако у автомобиля появился новый серьезный конкурент.

Компания Elaris представила аналог Volkswagen ID.7
© ©elaris.eu

Речь идет об экологически чистом Elaris Jaco от компании Elaris. Это четвертая модель немецкого автопроизводителя. На данный момент появилось лишь несколько фотографий с внешним видом модели. Его черты отдаленно напоминают Tesla Model 3.

Аэродинамический и спортивный дизайн с наклонным лобовым стеклом, которое плавно поднимается к крыше и таким же образом опускается сзади. Передний профиль нового Elaris Jaco очень острый и аэродинамичный.

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