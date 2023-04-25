Компания Elaris представила аналог Volkswagen ID.7
Как сообщает SPEEDME.RU, совсем недавно был презентован Volkswagen ID.7. Вскоре седан появится в продаже и откроется прием заказов. Однако у автомобиля появился новый серьезный конкурент.
Речь идет об экологически чистом Elaris Jaco от компании Elaris. Это четвертая модель немецкого автопроизводителя. На данный момент появилось лишь несколько фотографий с внешним видом модели. Его черты отдаленно напоминают Tesla Model 3.
Аэродинамический и спортивный дизайн с наклонным лобовым стеклом, которое плавно поднимается к крыше и таким же образом опускается сзади. Передний профиль нового Elaris Jaco очень острый и аэродинамичный.