На российский рынок вышел китайский кроссовер Neta U

В России появился китайский электрический кроссовер Neta U, выяснила «Газета.Ru». Объявления о продаже таких автомобилей опубликованы в классифайдах. Машины можно купить в Приморском крае и Амурской области.

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В частности, дилер из Владивостока предлагает купить автомобиль за 2,6 млн руб. Другая фирма из этого же города продает машину на 400 тыс. дороже. Компания из Благовещенска оценила Neta U в 2,7 млн руб.

По габаритам новинка соответствует таким моделям, как Chery Tiggo 7 Pro и Mazda CX-5: длина составляет 4530 мм, ширина — 1860 мм, а высота — 1628 мм, при колесной базе 2770 мм. В салоне на передней панели установлен монитор, на который выводятся данные о поездке, и с помощью которого можно управлять мультимедийной системой.

Машина оснащена электромотором мощностью 163 л.с. и передним приводом. Разгон до 100 км/час занимает 10 секунд, а максимальная скорость составляет 150 км/ч. На одном заряде батареи автомобиль может проехать около 500 км.