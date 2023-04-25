Renault планирует догнать Tesla в сфере программного обеспечения

Компания Renault к 2026 году планирует начать на равных конкурировать с Tesla в сфере программного обеспечения и вывести свои электроавтомобили на уровень американской компании, которая является лидером отрасли. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, глава инженерного направления Renault Жиль Ле Борн (Gilles Le Borgne) подчеркнул, что в компании не хотят ввязываться в ценовые войны с Tesla и намерены «продавать автомобили, а не раздавать их бесплатно».

Французский автогигант рассчитывает, что сотрудничество с Google и Qualcomm позволит ему уменьшить количество используемых в электромобиле процессоров со ста до двадцати штук и сделать новую архитектуру будущих автомобилей.

Новая платформа, которую планируется создать к 2026 году будет позволять дистанционно обновлять управляющее программное обеспечение. К этому сроку в Renault намерены достичь одного технологического уровня с Tesla.

Ожидается, что новая архитектура позволит за десять лет сократить расходы на исследования и разработки на 1,5 млрд евро. При этом первыми на эту платформу будут переведены коммерческие автомобили Renault, затем спортивная марка Alpine и все прочие модели, выпускаемые компанией.

Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе. Прогнозируется, что снижение стоимости станет драйвером роста продаж.