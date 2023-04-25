Российские "Зеленые карты" перестанут действовать в ЕС 1 июня

С 1 июня этого года российские "Зеленые карты" перестают действовать в Евросоюзе. Чтобы въехать в страны ЕС, потребуется покупать их страховку на границе. Однако действие "Зеленых карт" в дружественных странах-членах системы продолжится.

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А теперь подробнее. С 1 июня 2023 года прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных Российским союзом автостраховщиков с бюро и союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании, положениями которых предусмотрено взаимное признание страховых сертификатов "Зеленая карта". До этой даты "Зеленые карты" работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны системы, в том числе Азербайджан, Беларусь, Молдову, Сербию и Турцию, российские "Зеленые карты" действуют без ограничений.

"Зеленые карты" Евросоюза, Швейцарии и Великобритании с указанной даты прекращают действие на территории России независимо от указанного в сертификате срока действия. Аналогично и российские "Зеленые карты" перестают действовать на территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Российские страховые организации - члены бюро "Зеленая карта" - не имеют права выдавать сертификаты со сроком действия после 31 мая 2023 года.

В связи с этим для передвижения по территории ЕС, Швейцарии и Великобритании после 31 мая 2023 года на транспортных средствах, зарегистрированных в России, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Для передвижения с указанной даты по территории России на транспортных средствах, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.