Раскрыто оснащение электрического кроссовера Evolute i-Sky для России

Фирма Evolute раскрыла комплектации электрического кроссовера i-Sky для российского рынка.

© Motor.ru / Evolute

Модель предложат в единственной версии, но с богатым оснащением. Так, переднеприводный вседорожник по умолчанию будет идти с панорамной крышей, подогревом всех сидений, массажем для водителя, круговым обзором и автопарковщиком. Мощность его силовой установки составит 204 лошадиные силы. Дальность хода — 511 километров.

Электрический кроссовер Evolute i-Sky (он же Dongfeng Forthing Thunder) будет продаваться в одной-единственной версии с 204-сильным электромотором и запасом хода 511 километров. Зарядка его батареи емкостью 85,9 киловатт-часа через порт CCS2 займет 45 минут (c 30 до 80%), а через Type2 — 15 часов (с 5 до 100%). Разгон до «сотни» у i-Sky длится 8,6 секунды, максимальная скорость — «вольвовские» 180 километров в час.

Motor.ru / Evolute

Motor.ru / Evolute

Motor.ru / Evolute

В оснащение кроссовера входят светодиодные фары, панорамная крыша, камеры кругового обзора и электропривод двери багажника. Есть климат-контроль с фильтром частиц РМ2.5, подогрев передних и задних сидений, «приборка» и экран мультимедиа диагональю 10,25 дюйма, разъемы USB, в том числе Type-C, система автоматической парковки и функция предупреждения о безопасном открытии дверей. Для отделки салона используется высокоэластичная хлопковая ткань.

Motor.ru / Evolute

Motor.ru / Evolute