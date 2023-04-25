BMW отзовет в РФ почти 5 тыс. машин из-за взрывоопасных подушек безопасности

Российское представительство BMW отзывает в России 4736 автомобилей 24 моделей и модификаций из-за возможного сбоя газогенератора подушки безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.

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«При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор взрывается и его металлические детали могут причинить травмы», — отмечается в сообщении ведомства.