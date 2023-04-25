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BMW отзовет в России 4,7 тыс. машин из-за взрывоопасных подушек безопасности

Российское представительство BMW отзывает в России 4736 автомобилей 24 моделей и модификаций из-за возможного сбоя газогенератора подушки безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.

BMW отзовет в РФ почти 5 тыс. машин из-за взрывоопасных подушек безопасности
© Газета.Ru

«При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор взрывается и его металлические детали могут причинить травмы», — отмечается в сообщении ведомства.

Сбой газогенератора водительской подушки безопасности стал возможен в результате многолетнего старения этого элемента. Под отзыв попали машины, выпущенные с января 2015 по январь 2016 года. Он затронул, в частности, автомобили 1, 2, 3, 4, 5, 6 Series, а также кроссоверы X1, X5, X6. Их VIN-номера приводятся на сайте Росстандарта.

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