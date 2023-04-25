Geely Coolray с новым дизайном получил «чемпионскую» версию

Geely Coolray с новым дизайном и другим турбомотором получил «чемпионскую» версию
Обновленный китайский кроссовер Geely Coolray обзавелся чемпионской версией.
Новинка именуются в КНР Binyue Cool Champion Edition, и она отличается от обычного рестайлингового Binyue Cool новым панорамным люком и наличием электронных регулировок водительского кресла. Но и стоит от дороже — от 103,8 тысячи юаней (1,22 миллиона рублей) против 99,8 тысячи юаней за обычный Binyue Cool (1,17 миллиона рублей).
Geely Coolray, а именно его китайский аналог с названием Binyue, пережил первое масштабное обновление летом 2022 года. Во-первых, модель обзавелась приставкой Cool, во-вторых, под капотом у нее новый четырехцилиндровый двигатель мощностью 181 лошадиная сила вместо прежнего на 177 сил, а в-третьих, дизайн кроссовера заметно «освежили» в том числе за счет большой веретенообразной радиаторной решетки в стиле Lexus. И у такого кроссовер есть все шансы официально появиться на нашем рынке — ранее Coolray в новом дизайне уже был замечен в России.
А вот «чемпионская» спецверсия Binyue Cool Champion Edition с расширенным списком оснащения пока появилась в продаже только в Китае, и будут ли поставлять ее на экспорт, неизвестно.
Между тем, уже в «базе» обновленный Coolray/Binyue Cool комплектуется новой панелью, объединяющей два дисплея диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Также заявлены кожаная отделка салона, климат-контроль и система камер кругового обзора. А за доплату можно заказать беспроводную зарядку для смартфона и атмосферную подсветку салона.
В России Geely Coolray в его нынешнем виде стоит от 2 299 990 до 2 709 990 рублей без учета скидок. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала 2023 года эта модель разошлась в России в количестве 6 653 экземпляров, что делает ее пятой в рейтинге самых популярных новых легковушек в стране. По объемам продаж Coolray уступает только Lada Granta (44 416 шт.), Lada Niva (18 006 шт.), Haval Jolion (7 341 шт.) и Chery Tiggo 7 Pro (6 874 шт.).