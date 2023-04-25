Geely Coolray с новым дизайном получил «чемпионскую» версию

Обновленный китайский кроссовер Geely Coolray обзавелся чемпионской версией.

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Новинка именуются в КНР Binyue Cool Champion Edition, и она отличается от обычного рестайлингового Binyue Cool новым панорамным люком и наличием электронных регулировок водительского кресла. Но и стоит от дороже — от 103,8 тысячи юаней (1,22 миллиона рублей) против 99,8 тысячи юаней за обычный Binyue Cool (1,17 миллиона рублей).

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Geely Coolray, а именно его китайский аналог с названием Binyue, пережил первое масштабное обновление летом 2022 года. Во-первых, модель обзавелась приставкой Cool, во-вторых, под капотом у нее новый четырехцилиндровый двигатель мощностью 181 лошадиная сила вместо прежнего на 177 сил, а в-третьих, дизайн кроссовера заметно «освежили» в том числе за счет большой веретенообразной радиаторной решетки в стиле Lexus. И у такого кроссовер есть все шансы официально появиться на нашем рынке — ранее Coolray в новом дизайне уже был замечен в России.

А вот «чемпионская» спецверсия Binyue Cool Champion Edition с расширенным списком оснащения пока появилась в продаже только в Китае, и будут ли поставлять ее на экспорт, неизвестно.

Motor.ru / Geely Binyue Cool Champion Edition

Между тем, уже в «базе» обновленный Coolray/Binyue Cool комплектуется новой панелью, объединяющей два дисплея диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Также заявлены кожаная отделка салона, климат-контроль и система камер кругового обзора. А за доплату можно заказать беспроводную зарядку для смартфона и атмосферную подсветку салона.

Motor.ru / Geely Binyue Cool

Motor.ru / Geely Binyue Cool