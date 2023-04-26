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Volkswagen готовит замену "длинному" Tiguan Allspace

Volkswagen Tiguan вот-вот сменит поколение, которое, если верить инсайдерам, останется без длиннобазной версии Tiguan Allsapce. Её заменят другой моделью - на базе китайского кроссовера Tayron, который в связи с этим обстоятельством станет глобальным.

Volkswagen готовит замену "длинному" Tiguan Allspace
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Volkswagen Tayron - продукт совместного предприятия FAW и Volkswagen. У автомобиля есть "брат" - кросс-купе Tayron X. Обе модели базируются на архитектуре MQB. Именно китайский кроссовер, согласно данным Autocar India, ляжет в основу преемника Tiguan Allspace/Tiguan L, а также нового Skoda Kodiaq. В иерархии бренда новинка займёт место выше "Тигуана" и ниже Touareg.

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Актуальная генерация "Тайрона" имеет длину 4592 мм в стандартном кузове и 4622 мм в кузове типа кросс-купе. Новое поколение, которое станет основой преемника большого "Тигуана", будет больше и получит комплектации с трёхрядным салоном. Отмечается, что в плане дизайна новая модель будет значительно отличаться от Tiguan, в то время как Tiguan и Tiguan Allspace являются практически близнецами.

Новый Skoda Kodiaq выйдет до конца 2023 года, а преемник Tiguan Allspace на базе "Тайрона" увидит свет только в 2024-м, в Индии модель появится ещё на год позднее.

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