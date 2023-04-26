Новое семейство автомобилей марки Lada назовут X-cross. Как рассказал журналистам глава АвтоВАЗа Максим Соколов, линейку Lada X-cross (встречается и написание X-Cross) будут производить на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Первенца этой линейки уже показали официальным дилерам Lada — им оказался кроссовер, получивший меся X-cross 5, который на деле является перелицованным китайским FAW Bestune T77. Cборка Lada X-cross 5 начнется летом.

Как сообщает РИА «Новости», АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по сборке машин под брендом Lada на трех своих заводах — помимо сборочной площадки в Санкт-Петербурге это главный конвейер в Тольятти и предприятие в Ижевске, где до весны прошлого года производили Lada Vesta. Это говорит о том, что потенциально у АвтоВАЗа могут появиться еще два новых семейства автомобилей, помимо X-cross.

maximkadakov / Telegram

maximkadakov / Telegram

«Это будут семейства не только в традиционных классах B или B+, в котором мы работаем, — подчеркнул Соколов. — Мы делаем революционный шаг в новые для Lada классы: С, в котором будут производится кроссоверы, и D — в нем будут как кроссоверы, так и седаны».

Упомянутый X-cross 5 представляет собой переднеприводный кроссовер С-класса. Его технические характеристики пока не обнародованы, однако можно предположить, что он получит тот же мотор, что и китайский FAW Bestune T77, на базе которого он построен. Это бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 160 лошадиных сил, которая может работать как с шестиступенчатой «механикой», так и с семиступенчатым преселективным «роботом». Сам Bestune T77 официально представлен на российском рынке и стоит от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.