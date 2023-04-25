"АвтоВАЗ" захотел собирать китайские авто под брендом Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что компания ведет с тремя китайскими автопроизводителями переговоры о запуске производства автомобилей под брендом Lada на своих площадках и рассчитывает завершить эти переговоры в этом году.

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"При этом никому не собираемся пускать пыль в глаза и говорим о том, что сегодня это китайский продукт, но с учетом возможностей АвтоВАЗа, его инжинирингового центра, в котором работают 3,5 тысячи специалистов, мы семимильными шагами будем двигаться к локализации этого автомобиля", - цитирует топ-менеджера ТАСС.

Он отметил, что речь идет о площадках компании в Ижевске, Санкт-Петербурге, а также об одном из заводов в Тольятти - ОАО "Lada Запад Тольятти", где ранее выпускалась модель Niva Chevrolet.

Ранее сообщалось, что совместно с партнерами из дружественных стран АвтоВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D.

Позже появилась информация, АвтоВАЗ будет выпускать FAW Bestune Т77 в Питере. По габаритным характеристикам этот среднеразмерный кроссовер находится между двумя другими представленными в РФ моделями китайского производителя - Х40 и Х80: длина авто составляет 4525 мм, ширина - 1845 мм, высота - 1615 мм, колесная база - 2700 мм.