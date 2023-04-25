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Китайские автопроизводители нажились на уходе западных брендов из России

В 2022 году китайские производители заработали почти в два раза больше, чем годом ранее. После того как из России ушел ряд популярных у потребителей автомобильных брендов, лидерами рынка стали Chery, Haval и Geely — их совокупная выручка в прошлом году достигла 297 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на отчеты компаний по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) пишет «Интерфакс».

Китайские автопроизводители нажились на уходе западных брендов из России
© Lenta.ru

Общая прибыль дочерних компаний китайских брендов составила почти 75 миллиардов рублей. Российское представительство Chery получило рекордную в отрасли чистую прибыль в размере 29,8 миллиарда рублей. Завод Haval заработал за год 27,7 миллиарда рублей, а Geely — почти 16,8 миллиарда.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2023 года на бренды из Китая в России пришлось 43 процента продаж по сравнению с девятью процентами годом ранее. Доля производителя Chery взлетела с 3 до 20 процентов, Great Wall Motor — с 3 до 12 процентов, Geely — с 2 до 8 процентов.

Главным преимуществом китайских автомобилей перед другими оставшимися в стране иномарками является стабильный доступ к комплектующим. Кроме того, на конец апреля в России практически не осталось привычных покупателям брендов — российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai предлагают чуть более 300 таких автомобилей.

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