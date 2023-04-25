Российские "Зеленые карты" перестанут действовать в ЕС

С 1 июня 2023 года в Евросоюзе, Великобритании и Швейцарии перестанет действовать международный полис страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта». Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

«До указанной даты "Зеленые карты" работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны системы, в том числе Азербайджан, Беларусь, Молдову, Сербию и Турцию, российские "Зеленые карты" действуют без ограничений», — говорится в сообщении.

В РСА отметили, что соглашение о картах является двусторонним, поэтому в России также перестанут действовать «Зеленые карты» ЕС, Швейцарии и Великобритании с 1 июня.