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Российские "Зеленые карты" перестанут действовать в ЕС 1 июня

С 1 июня 2023 года в Евросоюзе, Великобритании и Швейцарии перестанет действовать международный полис страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта». Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

Российские "Зеленые карты" перестанут действовать в ЕС
© РИА Новости

«До указанной даты "Зеленые карты" работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны системы, в том числе Азербайджан, Беларусь, Молдову, Сербию и Турцию, российские "Зеленые карты" действуют без ограничений», — говорится в сообщении.

В РСА отметили, что соглашение о картах является двусторонним, поэтому в России также перестанут действовать «Зеленые карты» ЕС, Швейцарии и Великобритании с 1 июня.

После 31 мая на автомобилях, зарегистрированных в РФ, водителям нужно будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. При перемещении по территории России на машинах, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Великобритании, водителям потребуется российский полис ОСАГО.

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