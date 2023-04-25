Деградация аккумуляторов в электромобилях Tesla превысила прогнозы

Аккумуляторы в электромобилях Tesla теряют около 12% емкости после 320 тысяч километров пробега вместо 10% прогнозируемых ранее. Отчет компании приводит сайт Electrek.

Деградация аккумулятора представляет собой потерю емкости и запаса хода с течением времени и увеличением пробега. Этот момент в настоящее время представляет собой самую большую проблему среди покупателей Tesla.

Кроме того деградация аккумуляторов является переменной, которая должна сделать электромобили более экологичными со временем. Чем дольше они могут работать, тем реже старые машины придется отправлять на переработку и дольше поддерживать весь автомобиль в рабочем состоянии.