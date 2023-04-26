Угонщики научились вскрывать автомобили с помощью кнопочных телефонов

В США происходят массовые угоны автомобилей при помощи старых кнопочных телефонов.

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За несколько тысяч долларов любой желающий может приобрести специальное «умное» устройство, которое интегрируется в корпус аппарата. С помощью электронной «отмычки» злоумышленники благодаря нехитрым манипуляциям заводят машины менее чем за минуту. При этом продавцы таких устройств позиционируют технологию в качестве легальной системы аварийного запуска двигателей.

В Сети опубликовали видео, автор которого заводит мотор автомобиля с помощью Nokia 3310 менее чем за минуту. После того, как мужчина не смог завести двигатель с кнопки, он достал кнопочный телефон, подключил его к машине, после чего выбрал необходимые настройки на экране. Спустя несколько мгновений, машина завелась. Специалисты утверждают, что для угона некоторых автомобилей требуется всего 15 секунд. Больше других подвержены риску модели Toyota и Lexus и Maserati.

Эксперты по кибербезопасности сообщили, что подобные устройства позволяют угонщикам подключить провода к фаре, после чего гаджет присоединяется к CAN-шине, которая представляет собой систему цифровой связи и управления электрическими устройствами транспортного средства. Защитить свой автомобиль от нового способа похищения крайне трудно. Продавцы электронных «отмычек» продают их в качестве устройств для аварийного запуска двигателя, которые могут быть полезны в автосервисах.