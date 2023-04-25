Появились фотографии нового Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz представил новое поколение модели Е-класса. Фотографии автомобиля в полном виде опубликовал портал Autohome.cn.

Согласно снимкам, по внешнему виду машина стала больше похожей на автомобили электрической линейки EQ, но хром на радиаторной решетке решили оставить. Сзади установили новые фонари с треугольной графикой, которые объединяет хромированный молдинг. Также в хроме выполнили патрубки выхлопной системы.

Внутри салон напоминает электрические EQS и EQE с медиасистемой MBUX Superscreen с тремя экранами. Из нового автомобиля убрали центральные дефлекторы климатической системы, вентиляционная решетка стала длиннее и теперь огибает панель сверху. Также с центрального тоннеля пропали клавиши, их разместили под экраном медиасистемы.

Под обновление в том числе попала атмосферная подсветка, у которой появилась функция Active Ambient Lighting по типу светомузыки в старых японских магнитофонах. Кроме того автомобиль оснастили фронтальной камерой, как в смартфонах, что позволит водителям принимать участие в видеоконференциях по Zoom или Webex, а пассажирам смотреть TikTok, пользоваться браузером или играть в Angry Birds.