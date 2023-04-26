За год количество ДТП с электросамокатами в России выросло на 40%

"В 2022 году зарегистрировано 941 (на 40% больше аналогичного периода позапрошлого года) ДТП с участием СИМ, в результате погибли 19 (на 5% меньше, чем в 2021 году) человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет", - сказано в материалах. Отмечено, что ранения получили 976 (больше на 38,6%) человек, в числе которых 192 ребенка в возрасте до 16 лет.