Ford Kuga назвали практически вечным кроссовером

Журнал «За рулем» назвал кроссовер Ford Kuga практически вечным кроссовером за 1,5 млн рублей. По мнению эксперта журнала «За рулем» Александра Виноградова, при правильной эксплуатации и уходе машина может легко преодолеть пробег в 300 000 километров и более.

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Также эксперт отметил, что у кроссовера хорошее лакокрасочное покрытие и сверхнадежная автоматическая коробка передач. За 1,5 млн рублей можно приобрести Ford Kuga 2015-2016 года выпуска. В этом поколении кроссовер уже избавился от ряда недостатков, связанных с капризами мотора.