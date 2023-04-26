Ford Kuga назвали практически вечным кроссовером

Ford Kuga стал вечным кроссовером с АКПП за 1,5 млн рублей по версии «За рулем»
Журнал «За рулем» назвал кроссовер Ford Kuga практически вечным кроссовером за 1,5 млн рублей. По мнению эксперта журнала «За рулем» Александра Виноградова, при правильной эксплуатации и уходе машина может легко преодолеть пробег в 300 000 километров и более.
Также эксперт отметил, что у кроссовера хорошее лакокрасочное покрытие и сверхнадежная автоматическая коробка передач. За 1,5 млн рублей можно приобрести Ford Kuga 2015-2016 года выпуска. В этом поколении кроссовер уже избавился от ряда недостатков, связанных с капризами мотора.
С любым двигателем Ford Kuga будет иметь автоматическую трансмиссию с индексом 6F35. Она рассчитана на работу с крутящим моментом 6F35. Однако коробка не любит грязного масла, необходимо проводить его частичную замену каждые 60 000 километров. При соблюдении графика обслуживания коробка прослужит без проблем 300 000 — 350 000 километров.