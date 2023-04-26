Экоактивисты приклеили себя к асфальту в час пик

В Берлине недовольные тем, как правительство Германии борется с изменением климата, в час пик устроили акцию протеста: они приклеили себя к асфальту проезжей части, осложнив ещё больше дорожную ситуацию.

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Активисты движения "Letzte Generation" ("Последнее поколение") выбрали для своей акции наиболее оживлённые перекрёстки Берлина. Они высаживались в ряд, некоторые приклеивали свои ладони к асфальту. Таким образом они пытаются добиться увеличения мер со стороны властей по борьбе с климатическими изменениями. Не абстрактные обещания, а детальный план по ограничению увеличения температуры до 1,5 градусов выше доиндустриального уровня.

Водителям действия инициативной группы, разумеется, не понравились. На видео, опубликованных в свободном доступе, активистов, которые не успели зафиксироваться на местах при помощи клея, оттаскивают с проезжей части, в некоторых случаях довольно грубо и бесцеремонно.

По данным полиции, по итогам акции задержано около двухсот человек в 35 местах. Некоторых удалось "отклеить" при помощи подручных средств, но в одном из случаев пришлось прибегнуть к ударной дрели - рука мужчины была освобождена вместе с куском асфальта.