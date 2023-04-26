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10 минут назад

В линейку электромобиля «Атом» войдут аналоги Mini Cooper и BMW

Лера Букина

Линейка нового российского электромобиля «Атом» пополнится аналогами Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus. Об этом сообщает «Коммерсант».

В линейку электромобиля «Атом» войдут аналоги Mini Cooper и BMW
Фото: АО «Кама»АО «Кама»

Ожидается, что автомобиль встанет на конвейер с конца следующего года. В России каждый год будут выпускать 75 тыс. таких машин. Отмечается, что их будут отправлять также на рынки СНГ и КНР.

Структуры «Росатома» заказали разработку электродвигателя, а также интеграцию в автомобиль батареи с оплатой в китайской национальной валюте.

Компанией «Кама» был подписан контракт на аналогичные цели с университетом Нанкина (Китай). Аналитики указывают на наличие большого опыта и компетенции в разработке систем электромобилей у КНР. За счет этого процесс ускорится и станет выгодным с точки зрения стоимости, считают они.

Ранее портал Car.ru сообщил, что новый премиальный электроседан Voyah Passion, который представили в рамках международного Шанхайского автосалона, скоро поступит на российский рынок.

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