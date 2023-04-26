В линейку электромобиля «Атом» войдут аналоги Mini Cooper и BMW

Фото: АО «Кама» АО «Кама»

Ожидается, что автомобиль встанет на конвейер с конца следующего года. В России каждый год будут выпускать 75 тыс. таких машин. Отмечается, что их будут отправлять также на рынки СНГ и КНР.

Структуры «Росатома» заказали разработку электродвигателя, а также интеграцию в автомобиль батареи с оплатой в китайской национальной валюте.

Компанией «Кама» был подписан контракт на аналогичные цели с университетом Нанкина (Китай). Аналитики указывают на наличие большого опыта и компетенции в разработке систем электромобилей у КНР. За счет этого процесс ускорится и станет выгодным с точки зрения стоимости, считают они.