МВД: улично-дорожная сеть не готова к появлению электросамокатов

Улично-дорожная сеть российских населенных пунктов в основном не готова к электросамокатам и другим средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за 2022 год.

«Исходя из результатов анализа данных о местах улично-дорожной сети, где зарегистрированы ДТП с участием СИМ, а также данных о нарушениях пользователей СИМ, можно предположить, что улично-дорожная сеть населенных пунктов в большинстве случаев не готова к появлению новой категории участников дорожного движения», — говорится в документе.

Отмечается, что дорожно-транспортные происшествия с участием СИМ в основном фиксируются в местах пересечения транспортных потоков. Это связано с внезапным появлением электросамокатов на пути движения автомобилей либо наоборот.

1 марта в РФ вступили в силу поправки в ПДД. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства теперь имеют статус СИМ. Движение на таких средствах передвижения разрешено со скоростью не более 25 км/ч. Масса устройства для движения по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам не должна превышать 35 кг. Пешеходы имеют преимущество перед водителями СИМ, а при пересечении дороги по пешеходному переходу водителям СИМ, необходимо спешиваться.