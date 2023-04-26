Stellantis сократит около 3,5 тыс. рабочих мест на заводе Chrysler в США

Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, на заводе Chrysler в США будет сокращено 3,5 тыс. рабочих мест. Отмечается, что там сотрудники получали почасовую оплату. В связи с этим руководство предложило добровольные выходные пособия.
Размер этих пособий составит 50 тысяч долларов. Также было уточнено, что компания намерена сократить все рабочие места, где была введена почасовая оплата. При этом пресс-секретарь автоконцерна Stellantis не стал комментировать такие изменения.
Кроме того, в феврале этого года на неопределённый срок был приостановлен рабочий процесс на заводе Иллинойсе. Корпорация отметила, что причиной тому стал рост затрат производство электромобилей. Также увольнение на неопределенный срок затронуло около 1,35 тыс. рабочих на заводе в Белвидере, штат Иллинойс, который производил внедорожник Jeep Cherokee.