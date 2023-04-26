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21 минуту назад

Автоконцерн Stellantis намерен сократить около 3,5 тыс. рабочих мест на заводе Chrysler в США

Моя Москва.онлайн

Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, на заводе Chrysler в США будет сокращено 3,5 тыс. рабочих мест. Отмечается, что там сотрудники получали почасовую оплату. В связи с этим руководство предложило добровольные выходные пособия.

Stellantis сократит около 3,5 тыс. рабочих мест на заводе Chrysler в США
Фото: РИА Новости/Виталий БелоусовРИА Новости/Виталий Белоусов

Размер этих пособий составит 50 тысяч долларов. Также было уточнено, что компания намерена сократить все рабочие места, где была введена почасовая оплата. При этом пресс-секретарь автоконцерна Stellantis не стал комментировать такие изменения.

Кроме того, в феврале этого года на неопределённый срок был приостановлен рабочий процесс на заводе Иллинойсе. Корпорация отметила, что причиной тому стал рост затрат производство электромобилей. Также увольнение на неопределенный срок затронуло около 1,35 тыс. рабочих на заводе в Белвидере, штат Иллинойс, который производил внедорожник Jeep Cherokee.

Автоновости,Jeep Cherokee,Chrysler,Jeep,
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