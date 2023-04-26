Stellantis сократит около 3,5 тыс. рабочих мест на заводе Chrysler в США

Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, на заводе Chrysler в США будет сокращено 3,5 тыс. рабочих мест. Отмечается, что там сотрудники получали почасовую оплату. В связи с этим руководство предложило добровольные выходные пособия.

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Размер этих пособий составит 50 тысяч долларов. Также было уточнено, что компания намерена сократить все рабочие места, где была введена почасовая оплата. При этом пресс-секретарь автоконцерна Stellantis не стал комментировать такие изменения.