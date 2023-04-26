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В «Яндекс Go» появилась аренда электросамокатов от «Юрент»

Сервис заказа такси «Яндекс Go» и кикшеринговый сервис «Юрент» объявили о технической интеграции. Об этом пишет ТАСС.

Теперь в приложении «Яндекса» можно будет арендовать электросамокаты. Доступ будет открыт с 26 апреля. Уточняется, что сотрудничество пока будет действовать в тестовом режиме, аренда пока будет доступна в Сочи и Адлере. В планах компаний – расширить интеграцию на ряд других регионов.

«Партнерство позволит разнообразить транспортные сценарии горожан и сделать сервисы микромобильности еще доступнее», — заявили в компании «Юрент».

На карте в приложении самокаты будут отмечаться фиолетовым значком. Стоимость составит 50 руб. за старт и от 5 руб. в минуту. Предполагается, что в дальнейшем появятся другие тарифы.

Напомним, на конец 2022 года парк «Юрента» составлял более 85 тыс. самокатов. В прошлом месяце сервис сообщил о поиске финансирования для расширения парка как минимум в два раза.

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