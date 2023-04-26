Модель Iran Khodro Tara стала самой дешевой иномаркой на российской рынке

На сегодняшний день иранский седан с ценой в 1,529 миллиона рублей является самой доступной иномаркой на нашем рынке. Как сообщает Autonews.ru, модель Iran Khodro Tara уже в апреле поступит на склады дилера «Рольф» — ранее утверждалось, что он выступает эксклюзивным представителем Iran Khodro в России, но оказалось, что это не так.

Фото: Motor.ru / Iran Khodro Tara Motor.ru / Iran Khodro Tara

Автомобили Iran Khodro поставляют в Россию по параллельному импорту. И «Рольф» пока возит только одну модель, седан Tara. Тара выступает в одном классе с Renault Logan, Hyundai Solaris и Kia Rio, а в основе четырехдверки лежит платформа Peugeot 208.

Iran Khodro Tara комплектуется французским атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, который развивает 113 лошадиных сил. Коробки передач две на выбор — механическая на пять ступеней и шестидиапазонный автомат. Модификация с автоматической трансмиссией стоит минимум 1,7 миллиона рублей.

«Рольф» ожидает поступление партии из 30 экземпляров Tara в конце апреля, а в салонах седаны появятся в мае. Следом привезут еще 60 иранских машин. Дилер обещает гарантию на два года или 60 тысяч километров пробега.