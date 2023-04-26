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Компания BMW внедрила футбольную арену в автомобиль BMW 7 Series

В самом начале этого года германский автопроизводитель BMW объединил усилия с компанией DFL Deutsche Fußball Liga. Как отмечает издание SPEEDME.RU, BMW станет первым автомобильным брендом, перенесшим футбол Бундеслиги в машину с пилотным приложением.

BMW внедрила футбольную арену в автомобиль BMW 7 Series
© press.bmwgroup.com

Автовладельцы BMW 7 Series в Германии, Австрии и Швейцарии смогут смотреть видео на изогнутом экране в тот момент, когда авто припарковано. В ближайшем будущем клиенты компании смогут наслаждаться контентом приложения Bundesliga In-Car на экране BMW Theater Screen.

Фактически задние кресла в BMW 7 Series превратятся в сиденья передних рядов на стадионе. В самой компании уверяют, что дисплей BMW Theater Screen способен превратить заднюю часть премиального автомобиля в эксклюзивный частный кинотеатр.

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