BMW внедрила футбольную арену в автомобиль BMW 7 Series

В самом начале этого года германский автопроизводитель BMW объединил усилия с компанией DFL Deutsche Fußball Liga. Как отмечает издание SPEEDME.RU, BMW станет первым автомобильным брендом, перенесшим футбол Бундеслиги в машину с пилотным приложением.

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Автовладельцы BMW 7 Series в Германии, Австрии и Швейцарии смогут смотреть видео на изогнутом экране в тот момент, когда авто припарковано. В ближайшем будущем клиенты компании смогут наслаждаться контентом приложения Bundesliga In-Car на экране BMW Theater Screen.