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Компания Land Rover расширила линейку внедорожников Land Rover Defender двумя новыми версиями

Land Rover приправляет Defender к 2024 модельному году специальной версией Outbound. Оснащенная бензиновым двигателем P400 и дизельным двигателем Ingenium D300, модель с ограниченным тиражом доступна только в версии 130 с пятью сиденьями. Он получает ряд дизайнерских изменений, в том числе матовую отделку Shadow Atlas для бамперов и решетки радиатора, а боковые вентиляционные отверстия выполнены в антрацитовом цвете. Вы можете выбрать 20-дюймовые колеса Gloss Black или 22-дюймовые колеса Shadow Atlas Matt.

Линейку внедорожников Land Rover расширили двумя новыми версиями Defender
© PNZdrive

Defender Outbound доступен в цветах Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey или Eiger Grey в сочетании с кожаной обивкой Windsor или тканью Resist. Интерьер выполнен в цвете Ebony с обшивкой потолка Ebony Morzine и шпоном Robustec. Land Rover добавляет резиновые коврики, грузовую сетку и точки крепления для крепления предметов.

PNZdrive

В связанных новостях, мускулистый Defender V8 наконец-то может быть восьмиместным. Его 5,0-литровый двигатель с наддувом обеспечивает мощность 493 лошадиных силы и 610 Нм для разгона от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды или от 0 до 96 км/ч за 5,4 секунды. Восьмицилиндровая модель дополняет уже доступные шестицилиндровые Ingenium P400 и D300.

Для Defender 110 покупатели теперь могут заказать внедорожник с новым пакетом экстерьера County, который похож на оригинальный Defender County. Он имеет ретро-графику сбоку автомобиля, а также передние накладки на пороги с подсветкой и графикой County. Он ездит на 20-дюймовых колесах, доступных в двух вариантах отделки, в том числе Gloss White. Вы можете выбрать новый Defender в цветах Fuji White, Santorini Black или Tasman Blue — каждый со своими дизайнерскими акцентами. В Китае Land Rover продает пакет County Pack для Defender 90.

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