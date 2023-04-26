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Опрос: резкое торможение стало самой распространенной схемой автоподстав в России

Наиболее распространенной схемой мошенничества на дорогах стало резкое торможение, следует из опроса «Группы Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод». С его результатами ознакомился Life. В исследовании приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, которые проживают в крупных городах России.

Названа самая распространенная схема мошенничества на дорогах России
© globallookpress.com

На долю такого вида автоподстав приходится 76% от всех мошеннических схем. Также популярными являются подстроенный удар из слепой зоны на кольцевой развязке (48%) и имитация наезда на пешехода (47%). В первую пятерку также вошли требования о возмещении ущерба за царапину на парковке и имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы.

«Иногда избежать таких ситуаций можно благодаря использованию видеорегистратора, в идеале — с двумя камерами. Также мы видим тенденцию на изменение портрета мошенника. Он стал существенно моложе, а сами события уже не фальсифицируются, а происходят реально», — рассказал вице-президент по корпоративной безопасности компании «Ренессанс страхование» Дмитрий Дуринов.

Опрос также показал, что каждый четвертый автомобилист-респондент за все время вождения хотя бы раз сталкивался с мошенниками на дороге. Наиболее часто это отмечали водители из Тюмени (67%), Красноярска (40%) и Казани (30%).

Ранее сообщалось, что в Москве задержали Сергея Скороходова, которого считают ключевым участником банды автоподставщиков на Bentley. По данным следствия, члены банды приобретали поддержанные автомобили Bentley Continental и Nissan Cedric. Как правило, они выбирали места с круговым движением, где специально совершали столкновение с коммерческим транспортом.

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