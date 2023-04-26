Skoda показала силуэты новых Superb и Kodiaq

Марка Skoda опубликовала тизеры новых Superb и Kodiaq. На них показаны силуэты моделей, которые, как заявили в компании, станут одними из самых ярких событий года.

© Пресс-служба Skoda

Тизеры не позволяют рассмотреть никаких деталей, за исключением примерной графики фонарей и передней оптики. Например, у дневных ходовых огней Kodiaq будет вертикальный луч, в то время как у "Суперба" - только горизонтальная секция.

Заявлено, что новая внешность дополнена полностью переработанным интерьером, новыми функциями и технологиями.

Пресс-служба Skoda

Четвёртое поколение Skoda Superb будут производит на заводе Volkswagen Group в Братиславе, Словакия, - здесь же станут выпускать новый Passat - технического близнеца "Суперба". Новое поколение Kodiaq встанет на конвейер завода Skoda в Квасинах, Чешская Республика.