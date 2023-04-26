$81.55+0.2890.03+0.57

СМИ: РУСАЛ может построить в Узбекистане завод по производству автодисков

РУСАЛ задумался о строительстве в Узбекистане завода по производству автомобильных дисков. В настоящее время данный вопрос детально прорабатывается, заявил директор департамента металлургии и материалов министерства промышленности и торговли РФ Владислав Васильев в ходе панельной сессии на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, передает ТАСС.

СМИ: РУСАЛ может построить в Узбекистане завод по производству автодисков
© РИА Новости

Он обратил внимание на то, что в Узбекистане работают крупные автопроизводители. Они заинтересуются продукцией нового завода, заявил Васильев, отметив, что она, вероятно, будет востребована и за пределами республики.

Васильев добавил, что уже сформированы и плодотворно работают рабочие группы, которые прорабатывают вопросы строительства завода, который на первом этапе будет выпускать до 1,5 млн автомобильных дисков.

Ранее газета Financial Times сообщила, что крупнейшие мировые автопроизводители приступили к пересмотру цепочек поставок и китайских запчастей.

Отмечалось, что это связано с планами сократить зависимость от китайских производителей компонентов.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий