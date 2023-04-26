СМИ: РУСАЛ может построить в Узбекистане завод по производству автодисков

РУСАЛ задумался о строительстве в Узбекистане завода по производству автомобильных дисков. В настоящее время данный вопрос детально прорабатывается, заявил директор департамента металлургии и материалов министерства промышленности и торговли РФ Владислав Васильев в ходе панельной сессии на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что в Узбекистане работают крупные автопроизводители. Они заинтересуются продукцией нового завода, заявил Васильев, отметив, что она, вероятно, будет востребована и за пределами республики.

Васильев добавил, что уже сформированы и плодотворно работают рабочие группы, которые прорабатывают вопросы строительства завода, который на первом этапе будет выпускать до 1,5 млн автомобильных дисков.

Ранее газета Financial Times сообщила, что крупнейшие мировые автопроизводители приступили к пересмотру цепочек поставок и китайских запчастей.