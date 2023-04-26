В Петербурге предложили убрать электросамокаты с узких тротуаров

В Северной столице могут запретить езду на электросамокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности на тротуарах шириной менее двух метров. Это предложение поддержала постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания Санкт-Петербурга.

Фото: Святослав Акимов/РГ Святослав Акимов/РГ

Теперь депутаты направят соответствующее обращение в комиссию по безопасности дорожного движения при губернаторе города, сообщили в петербургском отделении "ЕР".

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Если такое решение будет принято, электросамокаты исчезнут со всех территорий с узкими тротуарами, а это практически весь исторический центр города. Именно там проблема сосуществования пешеходов и самокатчиков стоит наиболее остро. В центральных районах всегда много людей - как местных жителей, так и туристов. Нередки случаи наездов на пешеходов и получения травм.

С 1 марта 2023 года электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и прочие СИМ официально считаются транспортными средствами - вступили в силу соответствующие поправки в ПДД. На них можно передвигаться со скоростью не более 25 километров в час, а заезжать на тротуары и велодорожки разрешается только устройствам, которые весят менее 35 килограммов.

"Пешеход сегодня оказался в самом уязвимом положении, в том числе и на "своей" территории - тротуаре. Мы с этим категорически не согласны. Скорость самоката в 25 километров в час вкупе с его весом в 35 килограммов - по сути это убийство для пешехода", - считает председатель комиссии Алексей Цивилев.

С 2021 года Петербург подписывает соглашения с сервисами аренды электросамокатов о соблюдении ряда правил. Так, пользователям кикшеринга запрещен въезд на целый ряд оживленных территорий в центре города: Дворцовую площадь, Невский проспект, Малую и Большую Морские улицы, Летний и Михайловский сады, Заячий остров, центральные набережные и другие. Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, в этом году соглашение с городом подписали кикшеринговые сервисы "Whoosh", "Urent", "Вusy fly" и "Яндекс Go". Причем для них установили еще более жесткие ограничения, чем в ПДД: например, скорость - не более 20 километров в час. Но на частные самокаты эти правила не распространяются.

Поскольку запретов в отношении средств индивидуальной мобильности становится все больше, кикшеринговые компании и пользователи электросамокатов поднимают вопрос о создании в Петербурге специальной инфраструктуры для этого вида транспорта. Например, в Приморском парке Победы не только разрешается кататься на любых СИМ, но и открыта школа вождения электросамокатов. Однако таких уголков в городе не так много.

На заседании комиссии по транспорту отмечалось, что строить дорожки для электросамокатов предлагается за счет городской казны, а кикшеринговые компании платят налоги в федеральный бюджет. Но представители этого бизнеса сообщили депутатам, что готовы платить за создание инфраструктуры.