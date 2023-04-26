McLaren показал новый суперкар 750S

Британский производитель суперкаров McLaren представил новую модель 750S. По сравнению с предыдущей моделью 720S автомобиль стал на 30 л.с. мощнее, а его масса снижена на 30 кг. Автомобиль получил расширенную колею передних колес и поверхности кузова усовершенствованной формы для улучшения аэродинамики.

© Газета.Ru / McLaren 750S

В частности, у автомобиля изменились боковые воздухозаборники, появился новый передний бампер, а также более массивное заднее антикрыло. Эти усовершенствования позволили на 5% увеличить прижимную силу. Для 750S доступно два типа кузова — купе и спайдер.

Газета.Ru / McLaren 750S