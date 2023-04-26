$81.55+0.2890.03+0.57

McLaren показал новый суперкар 750S

Британский производитель суперкаров McLaren представил новую модель 750S. По сравнению с предыдущей моделью 720S автомобиль стал на 30 л.с. мощнее, а его масса снижена на 30 кг. Автомобиль получил расширенную колею передних колес и поверхности кузова усовершенствованной формы для улучшения аэродинамики.

McLaren показал новый суперкар 750S
© Газета.Ru / McLaren 750S

В частности, у автомобиля изменились боковые воздухозаборники, появился новый передний бампер, а также более массивное заднее антикрыло. Эти усовершенствования позволили на 5% увеличить прижимную силу. Для 750S доступно два типа кузова — купе и спайдер.

Газета.Ru / McLaren 750S

Автомобиль с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом выдает 750 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он агрегатируется с 7-ступенчатой коробкой передач. Суперкар развивает максимальную скорость 332 км/ч и способен разогнаться до «сотни» за 2,8 с.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий