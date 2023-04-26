McLaren показал новый суперкар 750S

Британский производитель суперкаров McLaren представил новую модель 750S. По сравнению с предыдущей моделью 720S автомобиль стал на 30 л.с. мощнее, а его масса снижена на 30 кг. Автомобиль получил расширенную колею передних колес и поверхности кузова усовершенствованной формы для улучшения аэродинамики.
В частности, у автомобиля изменились боковые воздухозаборники, появился новый передний бампер, а также более массивное заднее антикрыло. Эти усовершенствования позволили на 5% увеличить прижимную силу. Для 750S доступно два типа кузова — купе и спайдер.
Автомобиль с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом выдает 750 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он агрегатируется с 7-ступенчатой коробкой передач. Суперкар развивает максимальную скорость 332 км/ч и способен разогнаться до «сотни» за 2,8 с.