АвтоВАЗ начнет сборку китайских машин до их сертификации на родине
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о том, что компания начнет собирать китайские автомобили до их сертификации на родине.
"Сертификация - это очень длительный процесс, примерно он составляет девять месяцев. Это как родить ребенка. И поэтому наши ближайшие планы, как я уже анонсировал, будут связаны с открытием, запуском конвейера в Санкт-Петербурге на полях Петербургского экономического форума", - рассказал он в эфире РБК.
Топ-менеджер добавил, что компания нашла трех партнеров среди лучших производителей на автомобильном рынке Китая.
Накануне стало известно, что новое семейство автомобилей, которое АвтоВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross.
Первой моделью станет кроссовер Lada X-Cross 5. Цифра условно обозначает размер машины. Позже представят более крупный кроссовер. Седаны будут иметь другое обозначение.
Lada X-Cross 5 - это FAW Bestune T77. У него передний привод, турбомотор 1.5 литра (160 л.с.), 6-ступенчатая механика либо 7-ступенчатый робот.
Выпуск машины начнут через пару месяцев - поначалу методом крупноузловой сборки.
Цены пока не определены. FAW Bestune T77 продается у нас по цене от 2 169 000 рублей.