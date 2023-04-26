АвтоВАЗ начнет сборку китайских машин до их сертификации на родине

"Сертификация - это очень длительный процесс, примерно он составляет девять месяцев. Это как родить ребенка. И поэтому наши ближайшие планы, как я уже анонсировал, будут связаны с открытием, запуском конвейера в Санкт-Петербурге на полях Петербургского экономического форума", - рассказал он в эфире РБК.