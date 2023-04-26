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АвтоВАЗ начнет сборку китайских машин до их сертификации на родине

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о том, что компания начнет собирать китайские автомобили до их сертификации на родине.

АвтоВАЗ начнет сборку китайских машин до их сертификации на родине
© Российская Газета

"Сертификация - это очень длительный процесс, примерно он составляет девять месяцев. Это как родить ребенка. И поэтому наши ближайшие планы, как я уже анонсировал, будут связаны с открытием, запуском конвейера в Санкт-Петербурге на полях Петербургского экономического форума", - рассказал он в эфире РБК.

Топ-менеджер добавил, что компания нашла трех партнеров среди лучших производителей на автомобильном рынке Китая.

Накануне стало известно, что новое семейство автомобилей, которое АвтоВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross.

Первой моделью станет кроссовер Lada X-Cross 5. Цифра условно обозначает размер машины. Позже представят более крупный кроссовер. Седаны будут иметь другое обозначение.

Lada X-Cross 5 - это FAW Bestune T77. У него передний привод, турбомотор 1.5 литра (160 л.с.), 6-ступенчатая механика либо 7-ступенчатый робот.

Выпуск машины начнут через пару месяцев - поначалу методом крупноузловой сборки.

Цены пока не определены. FAW Bestune T77 продается у нас по цене от 2 169 000 рублей.

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