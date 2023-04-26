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«Автоваз» введет предельные цены на продажу Lada

Президент «Автоваза» Максим Соколов сообщил о планах компании в мае установить для дилерской сети максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», передает ТАСС.

Глава «Автоваза» предупредил о введении санкций против дилеров при превышении потолка цен. Он также не исключил расторжения контрактов в определенных случаях.

Как уточнил Соколов, соответствующая программа с механизмом контроля уже подготовлена. По его словам, у компании нет возможности фиксировать конкретную стоимость автомобиля у дилеров.

Однако, как указал глава компании, в России предусмотрена возможность прибегнуть к введению потолка цен.

Ранее паблик «Купи Ладу автосалон в Тольятти», ссылаясь на фото приказа АвтоВАЗа, направленного руководителям дилерских центров Lada, сообщил, что с 1 мая вырастут цены на автомобили Lada Granta и Niva Travel.

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Минимальная цена «Гранты» будет составлять 692 300 рублей, а стоимость базовой версии «Нивы» составит 1 042 900 рублей. В среднем цены на машины увеличатся на 14-40 тысяч рублей.

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