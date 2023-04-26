МВД отчиталось о количестве зарегистрированных в России автомобилей

Парк автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД России, за последние 10 лет вырос с 45,5 до 64,5 млн единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Прирост за десятилетие составил 19 млн автомобилей.
«На сегодняшний день в Госавтоинспекции МВД России зарегистрировано более 50,6 млн легковых автомобилей, свыше 6,7 млн грузовых, порядка 834 тыс. автобусов, 2,3 млн единиц мототранспорта и более 4 млн прицепов и полуприцепов. В среднем количество транспортных средств каждый год возрастает на 2-2,5 млн единиц, среди них большую часть составляют легковые автомобили», — сообщили агентству в министерстве.
При этом в 2022 году подразделения ГИБДД совершили более 11,3 млн регистрационных действий, более 60% которых пришлось на внесение изменений в сведения о собственнике.