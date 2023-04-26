МВД отчиталось о количестве зарегистрированных в России автомобилей

«На сегодняшний день в Госавтоинспекции МВД России зарегистрировано более 50,6 млн легковых автомобилей, свыше 6,7 млн грузовых, порядка 834 тыс. автобусов, 2,3 млн единиц мототранспорта и более 4 млн прицепов и полуприцепов. В среднем количество транспортных средств каждый год возрастает на 2-2,5 млн единиц, среди них большую часть составляют легковые автомобили», — сообщили агентству в министерстве.