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13 минут назад

Новый Соболь подорожал вскоре после запуска

Wroom.ru

Горьковский автозавод увеличил рекомендованные цены на свою самую новую модель — компактный коммерческий автомобиль «Соболь НН».

ГАЗ поднял цены на свою самую новую модель
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Новый «Соболь НН» появился в продаже в декабре прошлого года: первыми на рынок вышли грузовой фургон и грузопассажирский фургон-комби. А весной этого года автомобили заметно подорожали.

Фургон «Соболь НН» прибавил 290 тысяч рублей и теперь стоит от 2 990 000 рублей, а цена комби в базовой комплектации выросла на 200 тысяч — до 3 105 000 рублей.

Недавно у нового «Соболя» появилась ещё одна версия — бортовой грузовик, рассчитанный на перевозку 1,0–1,2 тонн груза. Такой автомобиль стоит от 2,8 млн рублей, но и оснащение у всех «Соболей НН» достойное: кондиционер, медиасистема, обогрев лобового стекла, электрозеркала, круиз-контроль, датчики света и дождя, светодиодные фары.

* * *

«Соболи» пока оснащают дизелями «Камминс». Но на замену им уже подготовлен новый турбодизель GAZ G21. Этот лицензионный китайский мотор компании Foton мощностью 150 сил уже ставят на машины семейства «Газель Некст».

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