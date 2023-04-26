ГАЗ поднял цены на свою самую новую модель

Горьковский автозавод увеличил рекомендованные цены на свою самую новую модель — компактный коммерческий автомобиль «Соболь НН».

Новый «Соболь НН» появился в продаже в декабре прошлого года: первыми на рынок вышли грузовой фургон и грузопассажирский фургон-комби. А весной этого года автомобили заметно подорожали.

Фургон «Соболь НН» прибавил 290 тысяч рублей и теперь стоит от 2 990 000 рублей, а цена комби в базовой комплектации выросла на 200 тысяч — до 3 105 000 рублей.

Недавно у нового «Соболя» появилась ещё одна версия — бортовой грузовик, рассчитанный на перевозку 1,0–1,2 тонн груза. Такой автомобиль стоит от 2,8 млн рублей, но и оснащение у всех «Соболей НН» достойное: кондиционер, медиасистема, обогрев лобового стекла, электрозеркала, круиз-контроль, датчики света и дождя, светодиодные фары.

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