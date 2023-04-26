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Бывший завод Nissan начнет выпуск автомобилей в июне

На приобретенном «АвтоВАЗом» бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнётся выпуск автомобилей уже в середине июня 2023 года, сообщил в своем отчете перед Законодательным собранием губернатор Александр Беглов.

Бывший завод Nissan начнет выпускать автомобили в середине июня
© АвтоВАЗ

Он отметил, что всего до конца года здесь соберут 10 тысяч машин, в следующем году — до 30 тысяч, добавив, что теперь регион не будет ни от кого зависеть, а сам сможет выпускать автомобили.

Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что здесь будет собираться кроссовер LADA X-cross, являющийся адаптированной версией китайского паркетника FAW Bestune T77.

Также ранее глава концерна Максим Соколов заявили, что часть производства моделей LADA Vesta NG может перебраться в Узбекистан.

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