Бывший завод Nissan начнет выпускать автомобили в середине июня

Бывший завод Nissan начнет выпуск автомобилей в июне
На приобретенном «АвтоВАЗом» бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнётся выпуск автомобилей уже в середине июня 2023 года, сообщил в своем отчете перед Законодательным собранием губернатор Александр Беглов.
Он отметил, что всего до конца года здесь соберут 10 тысяч машин, в следующем году — до 30 тысяч, добавив, что теперь регион не будет ни от кого зависеть, а сам сможет выпускать автомобили.
Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что здесь будет собираться кроссовер LADA X-cross, являющийся адаптированной версией китайского паркетника FAW Bestune T77.
Также ранее глава концерна Максим Соколов заявили, что часть производства моделей LADA Vesta NG может перебраться в Узбекистан.