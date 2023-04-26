Бывший завод Nissan начнет выпускать автомобили в середине июня

На приобретенном «АвтоВАЗом» бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнётся выпуск автомобилей уже в середине июня 2023 года, сообщил в своем отчете перед Законодательным собранием губернатор Александр Беглов .

Он отметил, что всего до конца года здесь соберут 10 тысяч машин, в следующем году — до 30 тысяч, добавив, что теперь регион не будет ни от кого зависеть, а сам сможет выпускать автомобили.