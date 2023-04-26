Автомобили Tesla первыми получат безвоздушные шины Michelin

Несколько месяцев назад французский поставщик шин Michelin сообщил об одном из основных тестов на долговечность своих инновационных безвоздушных покрышек. Как сообщает издание SPEEDME.RU, спустя несколько лет внутренних испытаний и исследований, Michelin готовится вывести свой новый продукт на дороги общего пользования в Сингапуре.

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Надо отметить, что испытания были признаны успешными и теперь компании предстоит провести серию тестов в других странах. Дело в том, что дорожное покрытие в Сингапуре отличается от Европы и США. В самом Michelin говорят, что их шины «Uptis» должны гарантировать безупречную работу на всех типах транспортных средств и покрытий.